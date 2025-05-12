РИА Новости: На Украине мобилизовали 53-летнего мужчину с микроинфарктом

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) мобилизовали 53-летнего мужчину, перенесшего микроинфаркт. Об этом рассказал бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, военнослужащий добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер, передает РИА Новости.

«Когда отправляли таких людей, очень многие были с большими проблемами по здоровью. К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали», — рассказал он.

По словам Хантера, у мужчины была отсрочка, однако его все равно отправили в учебный центр, где он проходил обучение, а после — в расположение роты. Экс-боец ВСУ отметил, что ТЦК массово призывают непригодных по возрасту и здоровью. Он добавил, что только в его подразделении служило порядка 5-10 человек старше 50 лет.

Ранее один из украинских военнопленных сообщил, что в 2024 году особенно коррумпированных сотрудников ТЦК стали отправлять на фронт. Он подчеркнул, что коррупция в украинских военкоматах на начало прошлого года была массовой, однако потом проверки участились.