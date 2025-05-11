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23:46, 11 мая 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК

РИА Новости: Берущих взятки сотрудников ТЦК на Украине стали отправлять на фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

В 2024 году особенно коррумпированных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали отправлять на фронт. Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный.

Он рассказал, что работал в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и отметил, что на начало проведения мобилизации в украинских военкоматах процветала коррупция. Пленный уточнил, что подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, однако начиная со второй половины прошлого года проверки военкоматов участились.

В результате всех служащих, замеченных в получении взяток, стали отправлять в боевые бригады на фронт. Как подчеркнул собеседник агентства, это коснулось «комиссаров, замов и вообще военкомов».

Ранее сообщалось, что на Западной Украине сотрудники ТЦК проверяют людей не по реестру, а по спискам заплативших взятку. Как заявил политолог Сергей Гайдай, ему рассказывали про расценки для уклонистов. По его словам, все жители знают эти цены.

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