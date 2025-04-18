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16:23, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине военкомы стали проверять людей по спискам заплативших взятку

Политолог Гайдай: На Западной Украине военкомы ведут списки взяток
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

На Западной Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проверяют людей не по реестру, а по спискам заплативших взятку. Об этом рассказал политолог Сергей Гайдай, передает «Страна.ua».

Он рассказал, что когда приезжал в регион, ему рассказывали про расценки для уклонистов. По его словам, все жители знают эти цены. Политолог также рассказал, что когда сотрудники ТЦК подходят к человеку, то спрашивают его фамилию, а потом ищут ее в списке заплативших взятку.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лукашов сообщил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки. По его словам, сперва они останавливают автомобиль мужчины, после чего вызывают дополнительную группу полицейских на усиление и делают «коммерческое предложение», предлагая уклониться от службы за взятку в определенном размере.

До этого стало известно, что экс-начальник Одесского ТЦК) предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен. Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый приобрел транспортные средства и недвижимость, которые были получены преступным путем.

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