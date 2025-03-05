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13:22, 5 марта 2025Бывший СССР

Бывший начальник ТЦК предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен

Генпрокуратура Украины: Экс-главе ТЦК вменяют отмывание 143 миллионов гривен
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс начальник Одесского территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен (более 307 миллионов рублей). Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в Telegram.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый приобрел транспортные средства и недвижимость, которые были получены преступным путем. Общая сумма активов составляет 143 миллиона гривен.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Камельчук рассказал о стоимости уклонения от мобилизации. По его словам, взятка, для того чтобы сбежать с медкомиссии из ТЦК на Украине, доходит до 12 тысяч долларов. Он призвал расформировать военкоматы из-за многочисленных коррупционных схем, которые сложились в системе призыва.

До этого украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки. Он предлагал им 200 долларов.

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