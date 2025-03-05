Бывший начальник ТЦК предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен

Генпрокуратура Украины: Экс-главе ТЦК вменяют отмывание 143 миллионов гривен

Экс начальник Одесского территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен (более 307 миллионов рублей). Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в Telegram.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый приобрел транспортные средства и недвижимость, которые были получены преступным путем. Общая сумма активов составляет 143 миллиона гривен.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Камельчук рассказал о стоимости уклонения от мобилизации. По его словам, взятка, для того чтобы сбежать с медкомиссии из ТЦК на Украине, доходит до 12 тысяч долларов. Он призвал расформировать военкоматы из-за многочисленных коррупционных схем, которые сложились в системе призыва.

До этого украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки. Он предлагал им 200 долларов.

