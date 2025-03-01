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14:23, 1 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о стоимости уклонения от мобилизации

Депутат Рады Камельчук: Взятка для уклонения от мобилизации доходит до $12 тыс
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Взятка, чтобы сбежать с медкомиссии из территориального центра комплектации (ТЦК) на Украине, доходит до 12 тысяч долларов. О стоимости уклонения от мобилизации рассказал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«"Такса" (взятка, — прим. «Ленты.ру») на улице — одна тысяча долларов, а выйти из ТЦК — от пяти до двенадцати тысяч», — заявил парламентарий.

Он призвал расформировать военкоматы из-за многочисленных коррупционных схем, которые сложились в системе призыва.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».

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