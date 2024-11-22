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23:07, 22 ноября 2024Бывший СССР

Украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки

В Хмельницкой области мужчина залил патруль ТЦК газом после отказа от $200
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Jae Won / Reuters

В городе Полонное Хмельницкой области мужчина предложил сотрудникам патруля территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) взятку в 200 долларов и залил их слезоточивым газом после отказа от денег. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 ноября. Сотрудники ТЦК остановили несколько мужчин для составления административных протоколов за нарушение правил воинского учета. Один из остановленных украинцев предложил военкомам взятку, однако те отказались от вознаграждения.
После этого мужчина применил против военкомов и полицейских слезоточивый газ и скрылся. В пресс-службе ТЦК заявили, что «действия нарушителя зафиксированы». О поимке украинца не сообщается.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складах в Киевской области сотрудник ТЦК попытался застрелить грузчика, убегавшего от него. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку.

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