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16:33, 15 ноября 2024Бывший СССР

На Украине военком попытался застрелить убегавшего от него гражданского

В Киевской области военком попытался застрелить убегавшего от него грузчика
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На складах в Киевской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) попытался застрелить грузчика, убегавшего от него. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованных кадрах произошедшего видно, как военком пытается догнать мужчину, затем достает пистолет и совершает несколько выстрелов в направлении гражданского.

В свою очередь, Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку. Отмечается, что инспекция ведомства должна установить, были ли правомерны действия сотрудника ТЦК, имело ли место превышение им должностных полномочий и имеет ли инцидент признаки уголовного преступления. В минобороны также добавили, что инцидент произошел в поселке Счастливое в Бориспольском районе.

Ранее в Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году. По словам главы ведомства Рустема Умерова, в ведомстве увидели экономический запрос на бронирование от мобилизации, но оно не должно мешать достижению военных целей.

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