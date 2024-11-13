В Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году

Глава Минобороны Умеров: Киеву необходимо продолжить мобилизацию в 2025 году

Чтобы выполнить задачи национальной военной стратегии, Киеву необходимо продолжить мобилизацию в 2025 году. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустам Умеров, передает в Telegram издание «Страна.ua».

Как рассказал Умеров, в Минобороны увидели экономический запрос на бронирование от мобилизации, но оно не должно мешать достижению военных целей.

«Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать — то нужно прийти и вместе пообщаться», — заявил руководитель ведомства.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украина намерена в ближайшие три месяца мобилизовать еще 160 тысяч человек.