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15:34, 13 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали возможные сроки мобилизации 160 тысяч человек

Депутат Рады Дубинский: Киев мобилизует 160 тысяч человек до инаугурации Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Киев намерен мобилизовать 160 тысяч человек в течение трех месяцев до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Возможные сроки призыва на фронт назвал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Режим (…) во главе с Зеленским хочет призвать 160 тысяч человек за 3 месяца — то есть по 50-55 тысяч в месяц», — сказано в публикации. Он назвал срок в три месяца периодом до полноты власти Трампа. По его словам, таким образом украинские власти планируют за это время присвоить полученные Киевом финансовые средства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Киева проинформировала, что цель по мобилизации 160 тысяч человек будет достигнута. Однако, как отмечалось, более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек. Такое число должно восполнить примерно половину дефицита личного состава.

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