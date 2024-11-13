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10:11, 13 ноября 2024Бывший СССР

На Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат

FT: в Киеве признают, что мобилизация восполнит только половину дефицита солдат
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Издание сообщает, что украинские военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева скептически относятся к тому, что цель в 160 тысяч рекрутов будет достигнута. По их мнению, более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек, что заполнит примерно половину дефицита личного состава. Также сообщается, что некоторые подразделения украинской армии в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества.

Ранее украинские власти захотели мобилизовать миллион человек. Мобилизационный ресурс планируют набрать в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

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