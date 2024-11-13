FT: в Киеве признают, что мобилизация восполнит только половину дефицита солдат

В Киеве признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Издание сообщает, что украинские военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева скептически относятся к тому, что цель в 160 тысяч рекрутов будет достигнута. По их мнению, более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек, что заполнит примерно половину дефицита личного состава. Также сообщается, что некоторые подразделения украинской армии в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества.

Ранее украинские власти захотели мобилизовать миллион человек. Мобилизационный ресурс планируют набрать в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.