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16:28, 12 ноября 2024Бывший СССР

Украинские власти захотели мобилизовать миллион человек

Замглавы Харьковской ВГА Лисняк: Киев ставит задачу мобилизовать миллион человек
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев поставил задачу перед территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовать 1 миллион человек до конца 2024 года для немедленной отправки на фронт, рассказал замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. Его цитирует РИА Новости.

Мобилизационный ресурс планируют набрать в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Лисняк указал, что в Харьковскую область прибыли 20 тысяч сотрудников ТЦК из западных регионов Украины.

По его словам, призывают также имеющих бронь, инвалидов и психически нездоровых. Заключенных же отправляют на самые горячие участки. Между тем из сотрудников правоохранительных органов формируют стрелецкий батальон и отдельный штурмовой батальон «Лють». Чиновник обратил особое внимание на то, что среди жителей Харьковской области растет напряженность, часто поджигают транспорт силовиков.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизуют глухих, людей с ВИЧ и больных туберкулезом. Депутат Верховной Рады Александр Федиенко выразил надежду, что Минобороны и Минздрав обратят внимание на этот приказ.

Как отмечал экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским, поскольку именно с ним связывают силовую мобилизацию. Политика представляют главой всей государственной машины, в том числе военкоматов, а также связывают с неудачами Вооруженных сил Украины.

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