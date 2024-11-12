На Украине рассказали о мобилизации глухих и людей с ВИЧ

Депутат Рады Федиенко заявил о мобилизации глухих, людей с ВИЧ и туберкулезом

На Украине мобилизуют глухих, людей с ВИЧ и больных туберкулезом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной этого стал приказ Минобороны Украины, принятый совместно с Минздравом. «Что имеем: мобилизация с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит», — рассказал он.

Федиенко добавил, что у мобилизованного в заключении военно-врачебной комиссии также говорится про умственную отсталость. Депутат выразил надежду, что Минобороны и Минздрав обратят внимание на этот приказ.

Ранее украинский нардеп сообщил, что руководители предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) прячут своих работников от мобилизации, чтобы не останавливать производство. Как он утверждает, сотрудники военкоматов звонили руководству ВПК и говорили «ждите в гости».