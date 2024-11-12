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11:58, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине руководители предприятий ВПК стали прятать своих работников от мобилизации

На Украине главы предприятий ВПК прячут своих работников от мобилизации
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине руководители предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) прячут своих работников от мобилизации, чтобы не останавливать производство. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начали обзванивать руководителей предприятий и говорить «ждите в гости», так как бронирование работников заканчивается 14-го ноября. Депутат подчеркнул, что юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать таких военнообязанных. Он добавил, что доходит до того, что руководитель увольняет таких сотрудников, но скрывает это, чтобы не остановить работу предприятия.

Ранее стало известно, что у военкоматов на Украине образовались очереди из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации. 9 ноября закончился срок отсрочек у большинства тех, у кого она была.

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