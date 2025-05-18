На Украине мужчина выпал из окна ТЦК

В Харькове мужчина выпал из окна третьего этажа ТЦК

В Харькове из окна здания Территориального центра комплектования (ТЦК) армии Украины выпал мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал агентства УНИАН со ссылкой на местных правоохранителей.

Официальные лица заявили, что никаких следов насилия выявлено не было, кроме несовместимых с жизнью травм от падения с высоты третьего этажа.

Государственное бюро расследований Украины начало проверку действий сотрудников ТЦК после обвинений со стороны близких мужчины. Отмечается, что его хоронили в закрытом гробу.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали 53-летнего мужчину, перенесшего микроинфаркт. Экс-боец отметил, что ТЦК массово призывают непригодных по возрасту и здоровью.