Ирада Зейналова решила завершить журналистскую карьеру

Ирада Зейналова, назначенная послом на Маврикии, завершит карьеру журналиста

Российская телеведущая и журналистка Ирада Зейналова, назначенная послом на Маврикии, заявила, что решила завершить журналистскую карьеру. Ее слова приводит РИА Новости.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями. У меня, наверное, самые верные телезрители на свете», — сообщила она.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Зейналову послом в Республике Маврикий. Она сменила на этом посту Константина Климовского, работавшего с 2017 года.

Слухи об этом назначении появились в СМИ еще в мае, однако Зейналова опровергала их.

Зейналова вела программу «Итоги недели» на телеканале НТВ. Она начала работать в качестве корреспондента и ведущей новостей в 1997 году.