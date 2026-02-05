Реклама

Экономика
12:51, 5 февраля 2026Экономика

В России призвали не надеяться на инфляцию в четыре процента

Шохин: По итогам 2026 года инфляция в России будет выше 4 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2026 года инфляция в России превысит цель в четыре процента. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что скачок уже имел место в начале года, а проинфляционные факторы не будут ослабевать. Поэтому не приходится рассчитывать на то, что к концу 2026 года инфляция достигнет четырех процентов. Одной из причин этого станет повышение тарифов во второй половине года.

В связи с этим он обратил внимание, что президент России Владимир Путин сформулировал цель по инфляции более аккуратно: чуть выше четырех процентов.

Ранее сообщалось, что с начала года инфляция превысила два процента. Самыми сильными темпами цены росли в январе, после чего две недели подряд прирост замедлялся.

В свою очередь, Банк России констатировал, что рост потребительских цен вследствие повышения налога на добавленную стоимость оказался тревожным сигналом для экономики. Это может привести к сохранению инфляционных ожиданий граждан и бизнеса на повышенном уровне, а значит, замедлить снижение инфляции на внутреннем рынке.

