Экономика
08:12, 9 февраля 2026Экономика

Спрогнозировано решение Банка России по ключевой ставке

Аналитик Беленькая: ЦБ 13 февраля будет выбирать между двумя решениями по ставке
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Банк России 13 февраля будет выбирать между двумя вариантами решения по ключевой ставке — ее сохранением на уровне 16 процентов годовых и снижением до 15,5 процента, следует из прогноза руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ Финам Ольги Беленькой. Об этом сообщает «Прайм».

Вероятность паузы в снижении показателя аналитик сочла более высокой. Она отметила, что ключевыми аргументами в пользу такого развития событий служит ускорение инфляции в России, превысившей по итогам января 2,1 процента при прогнозе Центробанка (ЦБ) РФ по росту цен на год в 4-5 процентов, а также высокие инфляционные ожидания россиян и ситуация с ценами на нефть.

«Для решений ЦБ ключевое значение имеют не столько разовые проинфляционные факторы, сколько их возможные вторичные эффекты на устойчивую инфляцию. Более полная оценка этих эффектов будет доступна не ранее мартовского заседания», — подчеркнула Беленькая, согласно базовому прогнозу которой ключевая ставка снизится к декабрю до 12-13 процентов, составив в среднем за год около 14 процентов.

Ранее такие же варианты решения по ключевой ставке на февральском совете директоров ЦБ анонсировала главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Некоторые эксперты также допускают сценарий снижения ставки на этой неделе до 15,75 процента.

