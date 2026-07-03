Названы риски использования разрешенного в России бензина стандарта «Евро-3»

Аналитик Демидов: Использование бензина «Евро-3» может негативно сказаться на авто

Использование бензина стандарта «Евро-3», разрешенного к обороту в России, может негативно сказаться на некоторых авто, но последствия будут только при его длительном применении, сообщил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Риски он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее правительство России разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», до конца 2026 года. Отмечалось, что данная мера принята с целью повышения надежности топливообеспечения на территории России.

«Евро-3» — топливо, вышедшее из обихода в Европейском союзе в 2005 году, рассказал эксперт. По словам аналитика, его ключевое отличие от текущего стандарта («Евро-5») — это содержание серы (здесь ее в 15-35 раз больше), ароматических углеводов, этанола и прочих составляющих.

«По энергоемкости "Евро-3" не отличается от "Евро-5", но длительное использование такого топлива может негативно сказаться на ресурсе некоторых блоков автомобилей, особенно современных. Дело в том, что сера ускоряет износ масел и увеличивает нагрузку на систему выхлопа. Поэтому длительное использование такого топлива окажет воздействие на современные автомобили с "умными" системами выхлопа и впрыском топлива. Вывод: да, "Евро-3" хуже "Евро-5", но последствия скажутся только при использовании его несколько лет», — поделился Демидов.

До этого стало известно, что правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10 процентов от объема производства. В пресс-службе кабмина пояснили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

