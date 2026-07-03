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13:03, 3 июля 2026РоссияЭксклюзив

Бензин «Евро-3» станут помечать на заправках

Депутат Ананских: Бензин «Евро-3» будет помечаться на заправках и стоить дешевле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Решение правительства России ввести в оборот бензин стандарта «Евро-3» — немного нестандартное, но правильное, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал, что соответствующее топливо будет помечаться на заправках.

Ранее правительство России разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», до конца 2026 года. Отмечалось, что данная мера принята с целью повышения надежности топливообеспечения на территории России.

Временное разрешение на производство этого бензина поможет снизить ажиотаж, убежден депутат. Он назвал его «более быстрым и простым».

«Будет ли это для армии или для всех, я не могу точно сказать, но, учитывая, что это временная мера, я думаю, что это будет для общего пользования, потому что у всех автомобили разные и многим подойдет и "Евро-3". Понятно, что кому нужно заливать 100-й, заливать "Евро-3" не будет. Все же думают о своей машине. Конечно, он будет помечаться на заправках. Те, кого это устраивает, могут брать его. Те, кого не устраивает, будут брать другой. Он же еще дешевле будет в любом случае, что тоже немаловажно в нынешней ситуации», — поделился Ананских.

До этого стало известно, что правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10 процентов от объема производства. В пресс-службе кабмина пояснили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

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