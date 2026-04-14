12:41, 14 апреля 2026

Песков назвал условие снятия ограничений в работе интернета в России

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интернет в стране перестанут ограничивать после снятия мер безопасности. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что понимает, что ограничения вызывают у россиян неудобства. «Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — заявил он.

При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента, большинство граждан понимают целесообразность этих мер.

Ранее Песков высказался о перебоях в работе интернета в России. Представитель Кремля добавил, что профильные службы пытаются нормализовать работу сети. Так он отреагировал на новости о том, что в Рунете произошел массовый сбой.

До этого пресс-секретарь президента прокомментировал ограничения мобильного интернета в Москве. Он объяснил эту меру работой спецслужб.

