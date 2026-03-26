Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:36, 26 марта 2026

В Кремле прокомментировали ограничения мобильного интернета в Москве

Евгения Наумова
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ограничения мобильного интернета в Москве. В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он объяснил их работой спецслужб.

У представителя Кремля спросили, означает ли восстановление мобильного интернета в Москве то, что миновала угроза безопасности. Песков заявил, что такой вопрос нужно адресовать спецслужбам.

«Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз», — сказал он.

24 марта сообщалось, что мобильный интернет заработал в Москве без ограничений. Речь шла о центре столицы.

В начале марта в сети появилась информация о проблемах с работой мобильного интернета и мобильной связи в центре Москвы. Уточнялось, что также в центральных районах города не работал Wi-Fi. 13 марта стало известно, что в столице заработали ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Готовивший атаку на военный аэродром в России сделал заявление на видео

    Ушедший из России автобренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok