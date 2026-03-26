В Кремле прокомментировали ограничения мобильного интернета в Москве

Песков объяснил ограничения мобильного интернета в Москве работой спецслужб

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ограничения мобильного интернета в Москве. В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он объяснил их работой спецслужб.

У представителя Кремля спросили, означает ли восстановление мобильного интернета в Москве то, что миновала угроза безопасности. Песков заявил, что такой вопрос нужно адресовать спецслужбам.

«Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз», — сказал он.

24 марта сообщалось, что мобильный интернет заработал в Москве без ограничений. Речь шла о центре столицы.

В начале марта в сети появилась информация о проблемах с работой мобильного интернета и мобильной связи в центре Москвы. Уточнялось, что также в центральных районах города не работал Wi-Fi. 13 марта стало известно, что в столице заработали ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета.