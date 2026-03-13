18:41, 13 марта 2026

В Москве заработали «белые списки» для мобильного интернета

В Москве заработали ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета заработали в Москве. Об этом со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщает «Ъ».

Один из собеседников издания заявил, что система «белых списков» заработала в столице полноценно. При этом, по информации другого источника, «белые списки» функционируют частично.

«Корреспондент "Ъ" убедился, что в московском метро мобильный интернет работает по "белому списку"», — также говорится в материале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об ограничениях мобильного интернета в России. По его словам, они продлятся настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан. Песков также отмечал, что все отключения и ограничения связи происходят в соответствии с действующим законодательством,

