В Москве заработали «белые списки» для мобильного интернета

В Москве заработали ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета

Ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета заработали в Москве. Об этом со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщает «Ъ».

Один из собеседников издания заявил, что система «белых списков» заработала в столице полноценно. При этом, по информации другого источника, «белые списки» функционируют частично.

«Корреспондент "Ъ" убедился, что в московском метро мобильный интернет работает по "белому списку"», — также говорится в материале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об ограничениях мобильного интернета в России. По его словам, они продлятся настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан. Песков также отмечал, что все отключения и ограничения связи происходят в соответствии с действующим законодательством,