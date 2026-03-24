Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:52, 24 марта 2026Интернет и СМИ

В Москве заработал мобильный интернет

Маргарита Щигарева
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Мобильный интернет в Москве заработал без ограничений во вторник, 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о центре Москвы. Отмечается, что мобильный интернет работает в полном режиме в районе станций метро «Арбатская», «Площадь революции», «Парк культуры», «Курская» и других.

13 марта стало известно, что ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета заработали в Москве. Уточнялось, что интернет доступен в рамках «белых списков», в частности, в столичном метро.

Перед этим об ограничениях интернета и связи в Москве высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие меры производятся в строгом соответствии с действующим законодательством. По словам Пескова, работу интернета в Москве и других городах ограничивали из соображений безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok