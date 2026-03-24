В Москве заработал мобильный интернет

Мобильный интернет заработал без ограничений в центре Москвы

Мобильный интернет в Москве заработал без ограничений во вторник, 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о центре Москвы. Отмечается, что мобильный интернет работает в полном режиме в районе станций метро «Арбатская», «Площадь революции», «Парк культуры», «Курская» и других.

13 марта стало известно, что ресурсы из «белых списков» для мобильного интернета заработали в Москве. Уточнялось, что интернет доступен в рамках «белых списков», в частности, в столичном метро.

Перед этим об ограничениях интернета и связи в Москве высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие меры производятся в строгом соответствии с действующим законодательством. По словам Пескова, работу интернета в Москве и других городах ограничивали из соображений безопасности.