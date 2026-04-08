13:11, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

В Кремле высказались о перебоях с интернетом в России

Евгения Наумова
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Перебои со связью и интернетом в России продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются», — высказался Песков.

Он добавил, что профильные службы занимаются нормализацией работы интернета.

Вечером 6 апреля россияне массово пожаловались на сбой в Рунете. У пользователей не открывались стриминговые сервисы, видеохостинги, маркетплейсы, крупные игры, а также портал «Госуслуги». В Роскомнадзоре объяснили неполадки сбоем на магистральной сети «Ростелекома».

3 апреля сообщалось о сбое в работе приложений российских банков. В частности, пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов Т-Банка, ВТБ, Ozon Банка и Альфа-Банка.

