Роскомнадзор объяснил сбой в Рунете неполадками на сети «Ростелекома»

В Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в Рунете, который произошел вечером 6 апреля. Комментарий ведомства приводит «Фонтанка».

Отмечается, что всплеск жалоб пользователей на работу российских сайтов и сервисов фиксировали 6 апреля с 21:24 до 23:08 по московскому времени. В Роскомнадзоре объяснили неполадки сбоем на магистральной сети «Ростелекома».

Вечером 6 апреля сообщалось, что россияне столкнулись с проблемами с доступом к стриминговым сервисам, маркетплейсам, видеохостингам и крупным играм. Больше всего обращений касалось работы мессенджера Discord — число жалоб превысило четыре тысячи за час. Среди прочего пользователям перестали быть доступны портал «Госуслуги» и сервисы «Ростелекома».

3 апреля россияне сообщили о сбое в работе приложений банков. В частности, пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов Т-Банка, ВТБ, Ozon Банка и Альфа-Банка.