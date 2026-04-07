17:31, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в Рунете

Евгения Наумова
В Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в Рунете, который произошел вечером 6 апреля. Комментарий ведомства приводит «Фонтанка».

Отмечается, что всплеск жалоб пользователей на работу российских сайтов и сервисов фиксировали 6 апреля с 21:24 до 23:08 по московскому времени. В Роскомнадзоре объяснили неполадки сбоем на магистральной сети «Ростелекома».

Вечером 6 апреля сообщалось, что россияне столкнулись с проблемами с доступом к стриминговым сервисам, маркетплейсам, видеохостингам и крупным играм. Больше всего обращений касалось работы мессенджера Discord — число жалоб превысило четыре тысячи за час. Среди прочего пользователям перестали быть доступны портал «Госуслуги» и сервисы «Ростелекома».

3 апреля россияне сообщили о сбое в работе приложений банков. В частности, пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов Т-Банка, ВТБ, Ozon Банка и Альфа-Банка.

    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить Верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Все новости
