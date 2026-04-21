В России стала бесплатной пересадка рук

РИА Новости: В России стала доступна трансплантация рук по ОМС

В России стала бесплатной пересадка верхних конечностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ правительства.

Из него следует, что трансплантация рук теперь доступна россиянам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, с 2026 года граждане могут бесплатно получить новую почку.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского врачи провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора. Для проведения процедуры, длившейся несколько часов, понадобилось несколько операционных.

Кроме того, в мае 2025 года в Сургуте медики пересадили бойцу специальной военной операции кость и спасли его руку от ампутации. Как выяснилось, конечность 50-летнего военнослужащего гноилась в течение нескольких месяцев, однако вместо того, чтобы избавиться от нее, врачи приняли решение начать поэтапное восстановление.