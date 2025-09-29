Российские врачи провели уникальную операцию по трансплантации кисти от донора

Российские врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Медики провели в нескольких операционных девять часов. Далее для пациента подберут терапию, чтобы организм не отторг пересаженный орган.

Мэр столицы поблагодарил врачей, чей профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции, а также пожелал скорейшего выздоровления пациенту.

