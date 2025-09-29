Россия
01:06, 29 сентября 2025Россия

Российские врачи провели уникальную операцию по трансплантации кисти от донора

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Российские врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Медики провели в нескольких операционных девять часов. Далее для пациента подберут терапию, чтобы организм не отторг пересаженный орган.

Мэр столицы поблагодарил врачей, чей профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции, а также пожелал скорейшего выздоровления пациенту.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

    Все новости