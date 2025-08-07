Забота о себе
13:28, 7 августа 2025Забота о себе

Кардиолог назвал способ распознать приближающийся инфаркт миокарда

Кардиолог Вахляев: Грудная жаба может быть предвестником инфаркта
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Инфаркт миокарда может наступить без предупреждающих симптомов и предвестников, отметил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. Его цитирует РИА Новости.

По словам врача, предвестником приближающегося инфаркта может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке. «Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца», — объяснил Вахляев.

К факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, он отнес ожирение и повышенное артериальное давление.

Вахляев подчеркнул, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Однако сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам и опережают по этому показателю рак.

Ранее кардиолог Денис Соколов рассказал о причинах аритмии. По его словам, это заболевание может возникнуть из-за ожирения.

