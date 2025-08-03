Врач предупредил о приводящих к аритмии факторах

Кардиолог Соколов: Ожирение и железодефицитная анемия могут привести к аритмии

Аритмию, то есть нарушение ритма сердца, может вызывать множество факторов. О некоторых из них в разговоре с «Лентой.ру» предупредил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Он рассказал, что вызвать аритмию могут ожирение и метаболический синдром. «Ожирение сопровождается нарушением обмена веществ, склонностью к гипертонии, повышенным уровнем холестерина и воспалительными изменениями в сосудах. Все это создает благоприятную почву для развития различных типов аритмии», — уточнил врач.

Привести к нарушению ритма сердца может и железодефицитная анемия, предупредил он. «При анемии снижается уровень гемоглобина, транспортирующего кислород ко всем внутренним органам. Это приводит к кислородному голоданию тканей, в том числе сердца. Чтобы компенсировать дефицит кислорода, оно начинает работать интенсивнее», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, на ритм сердца может повлиять прием некоторых медикаментов (в частности, антибиотиков, антидепрессантов, противоаллергических и противоопухолевых средств), а также никотин, алкоголь и наркотики.

Также, по словам Соколова, влияние на ритм сердца могут оказывать гормональные перестройки в результате беременности или климакса, постоянный стресс, эндокринные заболевания и болезни позвоночника.

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