Российскому бойцу СВО пересадили кость

В Сургуте бойцу СВО пересадили кость и спасли руку от ампутации

В Сургуте бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине пересадили кость и спасли руку от ампутации. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения российского региона Роман Паськов, пишет «Сургутский вестник».

У 50-летнего военнослужащего диагностировали крупный дефект кости и тяжелый остеомиелит. В течение нескольких месяцев рука гноилась, а россиянин ощущал боль. По данным издания, все указывало на ампутацию, но врачи приняли решение начать поэтапное восстановление конечности.

Сначала мужчине удалили пораженный участок кости в пределах здоровых тканей, затем на его место установили временный имплантат из костного цемента с антибиотиком, который изготовили в условиях операционной индивидуально.

Россиянин два месяца проходил с искусственным иплантатом, и у него начало получаться шевелить рукой. После этого в пораженный участок пересадили часть малоберцовой кости.

Военного уже выписали из больницы и рекомендовали ограничить нагрузки. Мужчина по-прежнему находится под динамическим наблюдением медиков.

Ранее участник СВО из Тюмени получил новое сердце. Операция по пересадке продлились десять с половиной часов.

