Россия
14:53, 9 февраля 2026Россия

Объявлено о смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным известного вагнеровца

Военкор Зиздок заявил о смерти известного вагнеровца и главы «АрБата» Гаспаряна
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) не выжил известный экс-вагнеровец, дослужившийся до должности комбата «Армянского батальона» («АрБат») в составе Вооруженных сил России — Айк Гаспарян с позывным Абрек. Об этом объявил военкор Влад Зиздок в Telegram.

Как заявил журналист, глава батальона участвовал в боях в районах Бахмута (новое название — Артемовск), Авдеевки в Донецкой народной республике; а также ряда сел Курской области во время частичной оккупации региона Вооруженными силами Украины (ВСУ). «[Гаспарян] подчеркивал, что для него война, прежде всего защита родины и проверка себя на прочность. Царствие Небесное и вечный покой воину», — написал в блоге журналист.

Айк Гаспарян (слева) и Евгений Пригожин

Айк Гаспарян (слева) и Евгений Пригожин

Фото: Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина»

Известно, что Гаспарян был лично награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За Отвагу» — 31 декабря 2022 года, в один день с экс-командующим объединенной группировкой войск СВО Сергеем Суровикиным. Обстоятельства смерти Абрека не уточняются.

Год назад, в феврале 2025 года, сообщалось о смерти основателя «АрБата» Армена Саркисяна — на него было совершено покушение в московском ЖК «Алые паруса».

