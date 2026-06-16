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15:21, 16 июня 2026Экономика

Евросоюз получил передышку в торговой войне с США

Bloomberg: Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС с США
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Европейский парламент ратифицировал торговое соглашение с США. Об этом сообщило Bloomberg.

За проголосовали 440 депутатов. Против выступил 151, а еще 50 воздержались. Отмечается, что сделка с Вашингтоном была одобрена всего через несколько дней после очередной угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Тогда он раскритиковал Францию ​​за ее правила в сфере цифровых технологий.

Ожидается, что окончательное решение по соглашению страны ЕС дадут 26 июня, что станет последним этапом в затянувшемся на год процессе ратификации.

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Данная сделка, как пишет Bloomberg, вероятно, даст Европе хотя бы кратковременную передышку в торговом противостоянии с США. До этого глава Белого дома обещал ввести более высокие пошлины на автомобили из ЕС, если блок не ратифицирует пакт до 4 июля. Однако даже в этом случае отношения двух партнеров далеки от стабильности. У обеих сторон есть неразрешенные разногласия по поводу пошлин на металлы и регулирования в сфере технологий, которые могут обостриться в любой момент.

Ранее Трамп в резкой форме потребовал от французского президента Эммануэля Макрона отменить трехпроцентный цифровой налог на американских технологических гигантов. В противном случае Вашингтон грозится установить 100-процентные тарифы на французские вина.

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