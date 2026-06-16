Лавров иронично высказался о возможном вступлении Украины в ЕС

Если Украина станет членом Европейского союза (ЕС), то «он просто развалится». Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда вступила Украина. Они тогда просто развалятся», — иронично отметил дипломат.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев дал согласие на выполнение всех условий для вступления в ЕС.
13 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт согласился начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он отметил, что само вступление — длительный процесс. В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, напомнив, что переговоры о ее вступлении начались еще в 2012 году и не завершены до сих пор.