Лавров иронично высказался о возможном вступлении Украины в ЕС

Лавров: Если Украина вступит в ЕС, то он просто развалится

Если Украина станет членом Европейского союза (ЕС), то «он просто развалится». Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда вступила Украина. Они тогда просто развалятся», — иронично отметил дипломат.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев дал согласие на выполнение всех условий для вступления в ЕС.

13 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт согласился начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он отметил, что само вступление — длительный процесс. В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, напомнив, что переговоры о ее вступлении начались еще в 2012 году и не завершены до сих пор.