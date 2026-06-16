Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 16 июня 2026Мир

Лавров иронично высказался о возможном вступлении Украины в ЕС

Лавров: Если Украина вступит в ЕС, то он просто развалится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Если Украина станет членом Европейского союза (ЕС), то «он просто развалится». Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда вступила Украина. Они тогда просто развалятся», — иронично отметил дипломат.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев дал согласие на выполнение всех условий для вступления в ЕС.

13 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт согласился начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он отметил, что само вступление — длительный процесс. В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, напомнив, что переговоры о ее вступлении начались еще в 2012 году и не завершены до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

    Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

    Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

    Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

    Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

    В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после удара по НПЗ

    Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

    Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

    Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok