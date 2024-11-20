Биткоину предрекли рост до 100 тысяч долларов

Эксперт Антонов: курс биткоина может достичь $100 тысяч до конца 2024 года

До конца 2024 года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов за монету. Такое предположение сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит газета «Известия».

По его словам, потенциал для дальнейшего роста самой популярной криптовалюты остается значительным.

Еще эксперт объяснил, что в настоящее время рост курса обусловлен несколькими ключевыми факторами. Например, активизацией институционального сектора. Nasdaq готовится включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs развивает собственную платформу цифровых активов.

Ранее в среду, 20 ноября, во время торгов курс биткоина преодолел отметку в 94 тысячи долларов, обновив очередной исторический максимум.