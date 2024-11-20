Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 20 ноября 2024Экономика

Биткоину предрекли рост до 100 тысяч долларов

Эксперт Антонов: курс биткоина может достичь $100 тысяч до конца 2024 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

До конца 2024 года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов за монету. Такое предположение сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит газета «Известия».

По его словам, потенциал для дальнейшего роста самой популярной криптовалюты остается значительным.

Еще эксперт объяснил, что в настоящее время рост курса обусловлен несколькими ключевыми факторами. Например, активизацией институционального сектора. Nasdaq готовится включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs развивает собственную платформу цифровых активов.

Ранее в среду, 20 ноября, во время торгов курс биткоина преодолел отметку в 94 тысячи долларов, обновив очередной исторический максимум.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Ослабление курса рубля назвали временным

      Назван срок продления трассы М-12

      В российском городе молодая мать устроила в подъезде наркопритон

      Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и пропал без вести

      В Пентагоне подтвердили планы передать Украине запрещенное оружие

      В МИД России оценили закрытие посольств в Киеве

      200 терроризировавших город обезьян сбежали из-под «ареста» и отправились в полицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше