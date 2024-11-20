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16:24, 20 ноября 2024Экономика

Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина превысила 94 тысячи долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: /Benoit Tessier / Illustration / Reuters

Во время торгов в среду, 20 ноября, стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в 94 тысячи долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance. Вскоре рост ускорился и к 16:30 по московскому времени поднимался до 94,302 тысячи долларов за монету.

Стоимость самой популярной криптовалюты разогналась после того, как на бирже Nasdaq стали доступны торги опционами на спотовые биткоин-ETF. В первый день этих торгов опционы собрали более двух миллиардов долларов.

В начале ноября курс биткоина отметился стремительным ростом на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В середине ноября глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что криптовалюта очень волатильна как средство сбережения. По его словам, стоимость цифровых валют подвержена скачкам, но при этом она остается хорошим инструментом не для вложений, а для расчетов.

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