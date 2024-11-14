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17:24, 14 ноября 2024Экономика

Россиянам отсоветовали вкладываться в криптовалюту

Силуанов: криптовалюта очень волатильна как средство сбережения
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Illustration / Reuters

Криптовалюта очень волатильна в качестве средства сбережения. Вкладываться в подобные активы россиянам отсоветовал глава Минфина РФ Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах Госдумы министр финансов отметил, что стоимость цифровых валют подвержена скачкам, но при этом она остается хорошим инструментом не для вложений, а для расчетов.

«Использование криптовалют, использование цифровых финансовых активов для расчетов очень перспективно. Расчеты уже по целому ряду позиций осуществляются в этих инструментах. Для расчетов во внешнеэкономической деятельности криптовалюта может быть использована и используется», — пояснил он.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, напротив, посоветовал россиянам по возможности покупать биткоины. После того как стало ясно, что Дональд Трамп побеждает в президентской гонке в США, курс биткоина резко пошел в рост — криптовалюта преодолела отметку в 74 тысячи долларов в считаные дни и подорожала до 90 тысяч.

Представители Европейского центробанка (ЕЦБ) назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества. Эксперты считают эту криптовалюту спекулятивным пузырем, который вскоре лопнет, что приведет к значительным социальным издержкам. Они отметили, что при росте курса выгоду получают только первые пользователи BTC за счет тех, кто приобрел актив позднее или не владеет им.

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