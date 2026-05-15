Дрон помог поймать браконьера в России

В Башкирии полицейские при помощи дрона нашли пенсионера, выловившего 1500 раков

Пенсионера из Башкирии, который занимался незаконным выловом раков на озере Лабода, нашли при помощи дрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Полицейские получили информацию о браконьере и решили воспользоваться беспилотником для проверки территории. При облете камера дрона сняла ловушки и самого нарушителя. Последнего задержали с поличным. Им оказался 76-летний житель города Агидели. В нерест он успел наловить более 1500 раков без разрешения. Их всех отпустили в естественную среду обитания.

На допросе мужчина признался, что ловил раков для себя. Полицейские изъяли у него резиновую лодку с мотором, 17 раколовок и четыре садка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

