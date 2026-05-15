Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:41, 15 мая 2026Силовые структуры

Дрон помог поймать браконьера в России

В Башкирии полицейские при помощи дрона нашли пенсионера, выловившего 1500 раков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Пенсионера из Башкирии, который занимался незаконным выловом раков на озере Лабода, нашли при помощи дрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Полицейские получили информацию о браконьере и решили воспользоваться беспилотником для проверки территории. При облете камера дрона сняла ловушки и самого нарушителя. Последнего задержали с поличным. Им оказался 76-летний житель города Агидели. В нерест он успел наловить более 1500 раков без разрешения. Их всех отпустили в естественную среду обитания.

На допросе мужчина признался, что ловил раков для себя. Полицейские изъяли у него резиновую лодку с мотором, 17 раколовок и четыре садка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

Ранее в Мариуполе задержали женщину, которая подозревается в госизмене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok