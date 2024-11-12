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17:59, 12 ноября 2024Экономика

Россиян призвали смириться с двузначной ключевой ставкой

Аналитик Иконников: ключевая ставка ЦБ не опустится ниже 11 % к концу 2027 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В ближайшие три года ключевая ставка Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности останется на высоком уровне. Смириться с двузначной ставкой россиян призвал аналитик Sber CIB Денис Иконников, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт ожидает, что в ближайшие три года ставка ЦБ вряд ли станет однозначной. Согласно его ожиданиям, она не опустится ниже отметки в 11 процентов к концу 2027 года. «В ближайшие три года ставка будет двузначной», — заявил Иконников.

Аналитик прогнозирует, что руководство регулятора перейдет к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) не раньше июня 2025 года. К концу декабря, по его прогнозу, ставка составит порядка 17 процентов, а к концу 2026-го будет находиться на уровне 13 процентов. В то же время весомых предпосылок для однозначной ставки к концу 2027 года эксперт не увидел. «Высокие ставки с нами надолго», — заключил Иконников.

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По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Достигнутая планка оказалась рекордной. Предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. Тогда руководство ЦБ повысило планку до 20 процентов.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила это решение в первую очередь с усилением инфляционного давления на российскую экономику и сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения на внутреннем рынке. ЦБ также повысил свой прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5 процента. В сложившихся кризисных условиях, как отметили в регуляторе, говорить о переходе к постепенному ослаблению ДКП пока преждевременно.

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