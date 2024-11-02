В России выросли продажи Lada

«АвтоВАЗ»: продажи Lada в России выросли на 3,3 процента в октябре

По итогам октября 2024 года суммарные объемы продаж автомобилей Lada в России выросли на 3,3 процента в сравнении с сентябрьским показателем и достигли уровня в 42 875 единиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы концерна «АвтоВАЗ».

Уточняется, что в годовом выражении прирост составил 4,8 процента. Продажи Granta за отчетный период увеличились на 11,6 процента к уровню сентября, до 19 899 единиц. В свою очередь, реализация Vesta составила 9015 экземпляров. Положительную динамику продемонстрировали и продажи Largus (плюс 47,1 процента, до 2672 единиц). Реализация Niva Legend за это время увеличилась на 15,6 процента, до 5030 экземпляров, а Niva Travel — на 11,7 процента, до 4808 единиц.

Наибольший прирост в годовом выражении показали продажи Vesta. За первые десять месяцев 2024 года эти машины приобрели 105 224 раза (плюс 214,9 процента). Продажи Granta за это время достигли отметки в 175 607 единиц (плюс 1,6 процента), Niva Legend — 40 081 (плюс 19 процентов), Niva Travel — 42 855 (плюс 8,9 процента). В целом за десять месяцев в России было продано 377 854 автомобиля Lada, резюмировали в «АвтоВАЗе».

Продажи Lada в России растут не первый месяц. В августе реализация машин этого бренда увеличилась на 14,7 процента год к году, до 38,2 тысячи единиц. За первые восемь месяцев продажи этих автомобилей в стране выросли 42,2 процента. Лидером по продажам среди линейки «АвтоВАЗа» тогда также оказалась модель Granta с результатом в 16,7 тысячи единиц.

