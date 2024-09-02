Продажи Lada заметно выросли

«АвтоВАЗ» нарастил продажи Lada в России на 14,7 процента в августе

По итогам августа 2024 года суммарные объемы продаж автомобилей Lada в России выросли на 14,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 38,2 тысячи единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные концерна «АвтоВАЗ».

За последний летний месяц в стране реализовали в общей сложности 38 214 автомобилей Lada. В целом за первые восемь месяцев 2024 года продажи выросли на 42,2 процента, уточнили в концерне.

Лидером по объемам реализации стала модель Granta, в августе в России купили 16,7 тысячи этих машин. За первые семь месяцев продажи данных автомобилей подскочили на 4,4 процента, до 137,9 тысячи единиц. На втором месте по уровню востребованности расположилась Vesta с результатом в 11,5 тысячи проданных машин за август (плюс 72,9 процента) и 84,2 тысячи с начала года.

За последний месяцев лета заметно выросли и продажи внедорожников Lada. Так, реализация Niva Legend по итогам января-августа увеличилась на 25,6 процента (до 30 699 единиц), а Niva Travel — на 12,7 процента (до 33 743 штук). В августе первую модель приобрели в общей сложности 3721 раз, вторую — 4182, резюмировали в концерне.

В середине августа агентство «Прайм» со ссылкой на обновленные прайс-листы «АвтоВАЗа» сообщило о повышении цен на несколько моделей Lada. Так, среди семейства машин Granta на два процента подорожали лифтбек, версия Cross, седан Sportline, а также седан и лифтбек Granta Sport. В свою очередь, модель Vesta в максимальной комплектации версии Sportline подорожала в пределах процента. При этом рост цен не затронул самые доступные модификации Granta, Vesta, Niva Legend и Largus.