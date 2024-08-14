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19:48, 14 августа 2024Экономика

«АвтоВАЗ» повысил цены на несколько моделей

«АвтоВАЗ» в августе повысил цены на Lada Granta, Vesta и Niva

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» в августе повысил цены на несколько моделей Lada в пределах 3,5 процента. Об этом со ссылкой на обновленные прайс-листы отечественного производителя пишет агентство «Прайм».

Среди семейства машин Granta на 2 процента подорожали лифтбек (до 1,042 миллиона рублей), версия Cross (до 1,140 миллиона рублей), седан Sportline (до 1,3 миллиона рублей) и седан и лифтбек Granta Sport (до 1,45 и 1,49 миллиона рублей соответственно). Lada Vesta стала стоить больше только в максимальной комплектации версии Sportline — менее, чем на 1 процент.

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Стоимость внедорожника Lada Niva Bronto повысилась на 2 процента, до 1,44 миллиона рублей. Заметнее всего цены выросли на базовую Lada Niva Travel — на 3,5 процента, до 1,3 миллиона рублей. При этом подорожание не затронуло самые доступные модификации Granta, Vesta и Niva Legend, а также модели Largus.

Ранее стало известно, что цена на Lada Granta в Египте оказалась в два раза меньше ее стоимости в России. Стоимость нового автомобиля 2024 года выпуска с автоматической коробкой передач и двумя подушками безопасности в этой стране составляет 285-370 тысяч египетских фунтов, что в пересчете на российскую валюту равно 535–695 тысяч рублей. На официальном сайте «АвтоВАЗа» стоимость Granta с двумя подушками составляет минимум 1,022 миллиона рублей, то есть почти в два раза больше, чем в Египте.

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