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18:52, 13 августа 2024Экономика

Цена на Lada Granta в Египте оказалась в два раза меньше ее стоимости в России

Египтянам предложили новые автомобили Lada Granta по цене 535–695 тысяч рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стоимость нового автомобиля Lada Granta 2024 года выпуска в Египте составляет 285-370 египетских фунтов, что в пересчете на российскую валюту равно 535–695 тысяч рублей. Такое предложение публикует египетский филиал ближневосточной площадки YallaMotor.

При этом в описании модели указывается, что более дорогая версия идет с автоматической коробкой передач, а «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении такого производства только в апреле этого года.

На официальном сайте «АвтоВАЗа» минимальная стоимость Granta составляет 699 тысяч рублей, однако в этой версии машина не оснащена подушками безопасности, в то время как в Египте продается модель с двумя подушками. Ее стоимость в России составляет минимум 1,022 миллиона рублей, то есть почти в два раза больше, чем в Египте.

Представитель производителя в комментарии порталу IXBT.com не объяснил расхождение в ценах, но заявил, что автомобили Lada не поставляются в Египет, а «распространяющийся принтскрин сайта является самодеятельностью неизвестной нам египетской компании».

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Появившаяся в Объединенных Арабских Эмиратах YallaMotor является крупнейшей на Ближнем Востоке площадкой, которая занимается продажей как новых, так и подержанных автомобилей.

В июне президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал открытие первого дилерского центра в Дубае, который будет специализироваться на продажах автомобилей Lada в ОАЭ. Он не назвал партнера российского предприятия, но предположил, что продажи стартуют уже в следующем году после сертификации модели.

Ранее представитель УАЗ оправдал продолжение производства «Буханки», разработанной более 60 лет назад, и ее доходящую до двух миллионов рублей стоимость тем, что заменить модель все равно нечем.

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