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15:47, 18 июня 2024Экономика

Раскрыты сроки открытия дилерского центра Lada в ОАЭ

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: дилерский центр Lada в ОАЭ может открыться в 2025 году

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Первый дилерский центр, который будет специализироваться на продажах автомобилей Lada в ОАЭ, может открыться в следующем году. Возможные сроки появления на Ближнем Востоке торговой площадки по распространению российских машин раскрыл глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Его слова приводит ТАСС.

Перед открытием дилерского центра необходимо будет завершить процесс сертификации безопасности автомобилей для дальнейших поставок в ОАЭ. Эту процедуру в концерне надеются реализовать до конца 2024 года. «Следующий год будет посвящен непосредственно переоборудованию и открытию соответствующего дилерского центра», — пояснил Соколов.

Он добавил, что ближневосточная сторона закупила у концерна всю линейку продукции для проведения тестовых испытаний. На этом фоне Соколов выразил надежду, что автомобили Lada будут представлены в ОАЭ «достаточно широко».

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявил, что владелец центра в ОАЭ, в котором планируется выставлять на продажу автомобили Lada, лично приезжал на завод в Тольятти. Главной целью его визита стало подписание дилерского соглашения. Для полноценного выхода российской продукции на рынок ОАЭ потребуется поменять сертификаты. Это обусловлено тем, что за последние несколько лет на всей линейке изменились электроника, блоки управления и системы безопасности.

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