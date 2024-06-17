«АвтоВАЗ» собрался продавать автомобили Lada в ОАЭ

Президент «АвтоВАЗа» Соколов анонсировал начало продаж Lada в ОАЭ в этом году

Продажи автомобилей Lada в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начнутся уже в этом году, машины будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае. Такой анонс в интервью РИА Новости сделал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, хозяин центра приезжал на завод в Тольятти и подписал дилерское соглашение. В настоящее время проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ, что займет немало времени.

Соколов объяснил, что власти ближневосточной страны внимательно относятся к требованиям безопасности. Старые сертификаты, которые выдавали в то время, когда российским производством владела Renault, не подходят, потому что на всей линейке, включая Largus, изменились электроника, блоки управления и системы безопасности.

«Все приходится проходить по новой. Надеюсь, что текущего года для этого хватит», — заключил топ-менеджер.

Ранее эксперты рассказали, что Lada Iskra, главная новинка «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), создан на базовой конструкции CMF-B группы Renault. Также российское предприятие заимствовало чертежи и другие проектные материалы.

До середины 2022 года «АвтоВАЗ» принадлежал Renault, однако из-за начала боевых действий на Украине французская корпорация избавилась от российских активов и прекратила сотрудничество.