Главную новинку «АвтоВАЗа» обвинили в заимствовании европейских разработок

Ilta-Sanomat: «АвтоВАЗ» позаимствовал чертежи своей новинки Lada Iskra у Renault

Автомобиль Lada Iskra, главная новинка «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), создан на базовой конструкции CMF-B группы Renault, заимствованы чертежи и другие проектные материалы. Об этом говорится в материале Ilta-Sanomat.

Издание опросило экспертов одного из ведущих автомобильных журналов Tekniikan Maailma, и те указали, что многие технические решения Iskra полностью совместимы с моделями европейского концерна, особенно с хэтчбеком Dacia Logan прошлых лет.

Сотни запчастей к Iskra являются локализацией, то есть скопированы с иностранных решений и произведены в России и странах, сотрудничающих с ней.

«АвтоВАЗ» пообещал начать производство Iskra в 2025 году. Модель будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, она получит три силовых агрегата.

Предварительно стоимость Iskra состаивит 1-1,2 миллиона рублей. Компания рассчитывает, что в первые годы запуска модели сможет продавать по 70-100 тысяч единиц.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов утверждает, что новую машину фактически создали заново, «сделав ее технологически независимой в рекордные по меркам мирового автопрома сроки». Топ-менеджер назвал реализацию проекта настоящим трудовым подвигом. До середины 2022 года компания принадлежала Renault, однако из-за начала боевых действий на Украине французская корпорация избавилась от российских активов и прекратила сотрудничество.