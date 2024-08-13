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14:26, 13 августа 2024Экономика

В России не нашлось замены для «буханки»

«Российская газета»: УАЗ не видит замены для созданной 60 лет назад «буханки»

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Замены для разработанного более 60 лет назад автомобиля УАЗ СГР, более известного как «буханка», в России в текущих условиях нет, поэтому его производство продолжается, а спрос на него не спадает. Таким образом на критику модели в комментарии «Российской газете» ответил источник на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр ранее назвал «буханку» непригодной для передвижения по дорогам общего пользования, потому что она не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике.

«Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что машина стоит заметно дешевле иностранных внедорожников, но если учитывать ее качества, то все равно цена неоправданно завышена.

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Собеседник издания напомнил, что «буханка» — это полноприводное грузовое транспортное средство, которое соответствует всем предъявляемым к старому грузовому ряду требованиям. Конкурентов у нее, по сути, нет, особенно в отдаленных регионах, а сравнивать модель середины прошлого века с современными некорректно.

Цифры продаж, которые предоставляет УАЗ, подтверждают востребованность «буханки». С марта этого года ее продажи превышали тысячу единиц в месяц, что больше чем у УАЗ «Патриот».

Ранее сообщалось, что стоимость экспедиционной» «буханки» доходит у дилеров до двух миллионов рублей. Telegram-канал No Limits отмечал, что в США за те же деньги можно купить полноприводный кроссовер Jeep Compass с 200-сильным мотором.

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