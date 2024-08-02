Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 2 августа 2024Экономика

Россиянам предложили «буханку» за два миллиона

Telegram-канал No Limits: буханки от УАЗа продают по два миллиона рублей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стоимость экспедиционной» «буханки» стала доходить у дилеров до двух миллионов рублей, пишет Telegram-канал No Limits, на публикацию которого обратила внимание «Газета.Ru».

На размещенном ресурсом фото платежки видно, что цена авто с применением скидки в 100 тысяч рублей составляет 1,922 миллиона. В материале также отмечается, что на сумму, которую россиянам предлагают заплатить за «буханку», «в США продается полноприводный кроссовер Jeep Compass с 200-сильным мотором».

Продажи «буханок» в первом полугодии 2024 года выросли на 24,2 процента, до 6,68 тысячи, что сделало ее самым популярным автомобилем марки УАЗ. В марте сообщалось, что за «экспедиционные» версии «буханок», которые специально подготовлены для бездорожья, после возобновления производства будут просить 1,69 миллиона рублей, а цены на экспедиционный «Хантер» стартуют от 1,785 миллиона.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Гершкович перед освобождением из российской тюрьмы обратился к Путину с просьбой. О чем он написал президенту?

      Антиутопии Оруэлла уступили по популярности книгам российских классиков

      Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с Россией и РБ

      Генпрокурор попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Савельева

      У летевшего из Турции российского самолета со 145 пассажирами отказал двигатель

      Названы провоцирующие старение неочевидные факторы

      Россиянам предложили «буханку» за два миллиона

      В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко с благодарностью за помощь в обмене

      Популярная рэперша спровоцировала слухи о приеме «Оземпика»

      World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше