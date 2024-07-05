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12:10, 5 июля 2024Экономика

Устаревшая «буханка» стала самым популярным автомобилем УАЗ

Самой продаваемой моделью автомобиля УАЗ в 2024 году стала буханка

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Продажи «буханок» в первом полугодии 2024 года выросли на 24,2 процента, до 6,68 тысяч, что сделало ее самым популярным автомобилем марки УАЗ. Об этом со ссылкой на данные предприятия пишет портал Quto.

Следом за ней идет флагманская модель «Патриот» с продажами 4,9 тысячи машин (плюс 20,4 процента), а потом — «Профи» с результатом 2,5 тысячи (плюс 18,4 процента). Продажи родственного «Патриоту» «Пикапа» составили 2,2 тысячи автомобилей.

Значительно хуже дела обстоят у некогда востребованного «Хантера» — 288 машин (минус 2,7 процента). Таким образом, устаревший грузовой ряд обеспечивает автопроизводителю почти половину продаж за полгода.

В марте сообщалось, что УАЗ возобновил производство «экспедиционных» версий «буханок», ее стоимость в такой версии должна была составлять 1,69 миллиона рублей. Заказать модель можно было с апреля.

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