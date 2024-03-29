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13:51, 29 марта 2024Экономика

УАЗ возобновил выпуск «Буханки»

УАЗ возобновил производство «экспедиционной» версии автомобилей СГР

Изображение: УАЗ

Ульяновский автозавод (УАЗ) возобновил производство «экспедиционных» версий своих моделей. Речь идет о специально подготовленных для бездорожья автомобилях СГР («Буханка»), а также «Хантер», сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление пресс-службы УАЗа.

Как отмечается, стоимость СГР в вышеуказанной версии составляет 1,69 миллиона рублей. В свою очередь, цены на экспедиционный «Хантер» стартуют от 1,785 миллиона. Россияне смогут заказать автомобили с установленным на заводе дополнительным внедорожным оборудованием с апреля 2024 года.

Машины будут оснащены специальными силовыми бамперами с буксировочными петлями и отверстиями для использования реечного домкрата. Это поможет владельцам защитить кузов автомобиля от внешних факторов при преодолении различных препятствий. Кроме того, «экспедиционная» версия моделей включает в себя багажник с широкими опорами, а в случае с «Буханкой» — еще и лестницей. За счет этого владельцы смогут перевозить тяжелые грузы, пояснили представители автозавода.

Ранее в пресс-службе УАЗа рассказали о решении руководства завода поднять зарплаты сотрудникам на десять процентов с 1 марта 2024 года. Работникам проиндексируют часовые тарифные ставки и должностные оклады. Директор компании Алексей Спирин уточнял, что подобная мера направлена на повышение мотивации сотрудников.

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      Анатолий Акулов
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