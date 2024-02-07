Российский автопроизводитель резко поднимет зарплаты

УАЗ с 1 марта повысит зарплаты на 10 процентов

Ульяновский автозавод (УАЗ) с 1 марта поднимет зарплаты сотрудников предприятия на 10 процентов. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет «Интерфакс».

Отмечается, что проиндексированы будут часовые тарифные ставки и должностные оклады работников завода. «Принятое решение, направленное на повышение мотивации сотрудников, позволит улучшить социальные параметры деятельности предприятия», — отметил директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Руководство автопроизводителя на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обсудило производственные планы и будущие проекты. В своем Telegram-канале глава региона объяснил, что решение о резком росте зарплат продиктовано наращиванием темпов производства и развитием мощностей. Он также напомнил, что в прошлом году суммарное реальное повышение зарплат на УАЗ составило более 20 процентов.

Ранее стало известно о повышении зарплат сотрудникам предприятия и дочерних компаний «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске на 9 процентов с 1 февраля. Председатель первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» АСМ РФ Сергей Зайцев объяснил, что это решение позволит эффективней комплектовать штат завода в условиях роста плана по выпуску автомобилей до 500 тысяч единиц в год.

